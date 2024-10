Pardinyes i Balàfia avalen el final del porta a porta per la seua ineficàcia i les queixes veïnals

Les associacions de veïns de Pardinyes i Balàfia veuen amb bons ulls acabar amb la recollida porta a porta, ja que consideren que no és el model idoni per a aquests barris, no s’ha adaptat a la seua realitat i no hi ha hagut un acompanyament als veïns informant-los de com han de reciclar ni hi ha hagut campanyes de conscienciació.

Així ho van assegurar els seus presidents l’endemà que es conegués que el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic desestimés el recurs que va presentar el Comú en contra de la retirada del porta a porta en aquests barris, que es va implementar el març del 2021. Un fet que va obligar a paralitzar aquesta mesura durant més de tres mesos i que ara ha rebut llum verda per part del tribunal.El president de l’Organització Veïnal de Pardinyes, Joan Torné, va dir que el recurs del Comú “l’únic que ha aconseguit ha estat retardar el que s’havia de fer”. Va assegurar que “aquest sistema podria arribar a funcionar si s’adaptés a la realitat de Pardinyes, perquè tal com és ara només funcionaria a Ciutat Jardí al ser un barri en què la majoria de veïns viuen en cases unifamiliars, mentre que a Pardinyes la seua població resideix en blocs d’habitatges i moltes no estaven preparades per a aquest canvi”. Torné va assenyalar que a més d’adaptar el model “ha faltat molta pedagogia ciutadana i informació als veïns de com fer-ho” i va afegir que, quan van saber del recurs del Comú, “ens hi vam reunir i els van entregar un document fet pels veïns amb totes les deficiències del sistema per demostrar-los que aquest no era el model idoni per al barri”.Per la seua part, la presidenta de Balàfia, Jos Farreny, va coincidir amb Torné amb el fet que “el porta a porta ha rebut moltes queixes dels veïns i està clar que no ha acabat de funcionar, perquè una cosa és fer-ho en cases unifamiliars i xalets i una altra en blocs de pisos”. Va recordar que “molts pisos i immobles no estaven preparats i adaptats per al porta a porta al no tenir espai per deixar les bosses o els cubells d’escombraries, això és més que evident, per la qual cosa potser abans d’implementar-lo com estava hauria estat millor adaptar el model a la realitat de cada barri”. Tanmateix, va reconèixer que “hem de reciclar més i millor i no ho estem fent, fa falta més pedagogia i consciència social”. En aquest sentit, Farreny va demanar canvis en les ordenances per “recompensar el que recicli correctament i se sancioni de forma exemplar aquell que no ho faci. Com a ciutadans tenim uns drets ineludibles, però també deures”, va concloure.La voluntat del govern municipal és implementar un sistema d’illes de contenidors, crear una brigada per recollir les escombraries que es deixen al carrer, un servei de neteja d’aigua per a aquests punts i ampliar la recollida del cartró comercial a tota la ciutat. Ahir el consistori es va reunir amb l’empresa concessionària per planificar aquesta reorganització.