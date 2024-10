Urbanisme encalla inversions per 283 milions en renovables a Lleida

Publicat per EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

La lentitud d’Urbanisme, que acumula mesos de retard en l’emissió dels permisos, ha provocat a Lleida la paralització d’inversions per valor de 283 milions d’euros en vint parcs eòlics i fotovoltaics, que disposen de les autoritzacions ambientals, energètiques i constructives, però no dels referents a la planificació territorial.

La falta d’aquesta autorització, que es tradueix en la impossibilitat d’iniciar les obres, té com a efecte col·lateral que més d’una dotzena d’ajuntaments estan deixant d’ingressar onze milions d’euros en concepte d’ICIO (Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres) i llicències d’obres.Les estimacions corresponen a Jaume Morron, de la consultora de projectes d’energia renovable DialEc, per a qui “la Generalitat ha d’acceptar que no està fent bé les coses. Va amb un retard extraordinari”.La clau es troba en el PAE, el Projecte d’Actuació Específica que autoritza la construcció dels parcs en sòl no urbanitzable i que, segons el decret 7/2019 de mesures urgents per a l’emergència climàtica i l’impuls a les energies renovables, havia de ser aprovat per les respectives comissions territorials d’Urbanisme el mes següent a la declaració d’impacte. Tanmateix, aquest precepte s’incompleix de manera sistemàtica, i els PAE continuen sense ser emesos quan ha passat més d’un any i els projectes disposen fins i tot de l’autorització administrativa prèvia i de la de construcció.En aquesta situació es troben a la demarcació de Lleida un total de setze plantes fotovoltaiques i quatre parcs eòlics que sumen una potència de 365 Mw (megawatts), l’equivalent a la tercera part d’una central nuclear.

En el conjunt de Catalunya, es troben en aquest estat un total de quaranta-una instal·lacions, el desplegament de les quals suposaria una inversió de 534,7 milions, llicències d’obra per 21,4 i 723 megawatts.