Urbanisme tomba tres parcs eòlics al Segrià i qüestiona els fotovoltaics de la MAT

La nova Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida, que ahir va celebrar la primera sessió de la legislatura, manté la seua posició restrictiva amb el desplegament de les energies renovables: set dels onze parcs solars i eòlics no van passar el tall.

Dels quatre que el van superar, tots fotovoltaics, dos tenen des de fa mesos tots els permisos energètics, ambientals i constructius (La Montsona a Llardecans i 22 CER a les Olugues, que sumen 54 Mw) i uns altres dos, el de Canet a Lleida i el de Beloa Solar a Sidamon, són de petita mida (1,5 entre els dos).L’òrgan va ratificar el descart que la Comissió d’Energies Renovables va proposar fa unes setmanes per als parcs eòlics Les Basses Roges 2 i 3, promoguts per Forestalia, Almatret i Serós, en els dos casos pels riscos per a les minvades poblacions d’àguila cuabarrada, i va vetar, pel mateix motiu, el de Pla de Cirerer a Maials. Sumen 117 megawatts.Paral·lelament, uns altres quatre parcs fotovoltaics van quedar sobre la taula, en alguns dels casos pels dubtes que genera als membres de la comissió el projecte d’evacuar la seua energia a través de la línia MAT (Molt Alta Tensió) que Forestalia projecta pel Segrià i les Garrigues. Es tracta del Pla dels Caçadors de Maials (43,3 Mw) i Camila de Nalec (4,79) i els d’Atlas Green Energy (7,2) i Vinatesa a Lleida i Albatàrrec.D’altra banda, la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida va acordar l’aprovació inicial del projecte de la planta de biogàs de la Sentiu de Sió, els promotors de la qual pretenen processar anualment mig milió de tones de purí i altres residus d’origen ramader.La documentació aportada pels promotors inclou un estudi de mobilitat, que inclou la recollida de residus en explotacions situades en un radi de 15 quilòmetres. La comissió obre un període d’informació pública de l’expedient.

Llum verda a un miler de pisos a Balàfia i Pardinyes

La Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida va emetre ahir un informe favorable a l’avenç del pla parcial que preveu desenvolupar una nova zona residencial amb 1.091 habitatges, 445 dels quals de protecció oficial, i que enllaça els barris del Secà de Sant Pere, Balàfia i Pardinyes. En tots es dona una situació d’escassetat d’habitatge. L’àmbit, catalogat com a sector SUR-20, té una superfície de 16,78 hectàrees i el seu desenvolupament suposarà la continuïtat de l’eix de Prat de la Riba. Actualment, l’ús principal d’aquests terrenys és l’agrícola, malgrat que també existeixen alguns habitatges, amb Pardinyes Altes com a nucli principal, i magatzems i activitats econòmiques, cas de la deixalleria municipal. La carretera C-12, la de Corbins, travessa el sector i connecta amb l’avinguda Prat de la Riba. La trama urbana es configura en superilles amb placetes i petits jardins a l’interior, en una planificació que es veu completada amb una nova xarxa de carrers per la qual es produiran els moviments locals.

Aprovat el pla que regularitza La Boscana a Bellvís

La Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida va acordar ahir donar l’aprovació definitiva al nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Bellvís, encara que la seua publicació es demorarà fins que l’ajuntament presenti un text refós en el qual corregeixi alguns errors documentals i incorpori algunes modificacions. El POUM regularitza l’existència d’algunes activitats econòmiquescom el restaurant La Boscana.