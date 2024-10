Aigüestortes llogarà GPS als senderistes per trucar per satèl·lit

Publicat per Marc Codinas Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

El parc nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici és un dels punts foscos de Catalunya que no disposa de cap tipus de cobertura mòbil, fins i tot per fer trucades d’emergència al 112. Només poden fer-se mitjançant telèfons que disposin d’antena satel·litària. Davant de l’augment de visitants que rep el lloc any rere any –el 2023 van ser més de 628.000– i a la dificultat de rescatar excursionistes a l’alta muntanya, el departament de Territori posarà a disposició dels excursionistes que ho demanin aparells de geolocalització via satèl·lit. Es podran llogar a les oficines del parc a Espot i a Boí a raó de 30 euros al dia, a més d’una fiança de 50 euros. Els aparells es connectaran al telèfon mòbil dels usuaris mitjançant un aplicador, dotant-los de línia per satèl·lit amb què podran enviar missatges de socors, així com la seua ubicació en cas d’emergència.

Aquests aparells de geolocalització són una solució provisional que oferirà Territori mentre negocia amb la firma Starlink, propietat del magnat nord-americà Elon Musk, desplegar a la zona la seua nova tecnologia satel·litària per a telèfons mòbils sense antena, segons va avançar La Vanguardia i ha pogut confirmar SEGRE. Es tracta de la connectivitat Direct to Cell, uns satèl·lits que actuen com una torre de telefonia a l’espai, la qual cosa permet als usuaris connectar els telèfons mòbils a internet per a emergències.Augmentar la cobertura de telefonia a Aigüestortes i en altres zones d’alta muntanya és una reivindicació d’excursionistes i dels serveis de rescat.

Musk testeja una tecnologia que permet la connexió de mòbils a internet mitjançant satèl·lit per a emergències

Interior i el CAT112 van començar a desplegar fa més d’una dècada pals senyalitzadors de cobertura per poder trucar a emergències, mentre que els refugis guardats en zones sense cobertura disposen de telèfons amb satèl·lit o botons d’emergència. Malgrat tot, són freqüents els operatius per localitzar excursionistes que es desorienten a la zona. En els últims anys, hi ha hagut fins i tot morts. Entre els successos destaca la tragèdia que va tenir lloc el 2020, quan una parella de metges de Sidamon i de Lleida van ser trobats morts després de diversos dies desapareguts.A més dels aparells de connexió per satèl·lit, Aigüestortes ha col·locat cartells que avisen de la falta de cobertura mòbil a l’interior dels taxis del parc, a les oficines d’informació i ajuntaments.