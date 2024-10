El CSIF exigeix que es canviï de presó Rosa Peral després del brutal atac

Rosa Peral compleix una condemna de 25 anys de presó per l’assassinat de la seua parella. - ACN

CSIF, el sindicat majoritari a les principals presons de Catalunya, va exigir ahir que es canviï de presó Rosa Peral, condemnada pel conegut crim de la Guàrdia Urbana, després que SEGRE avancés ahir que informes de funcionaris penitenciaris l’acusen d’haver ordenat i planificat l’agressió a una funcionària lleidatana el 21 de juliol passat.

El sindicat va assegurar que “els responsables del centre haurien d’haver traslladat immediatament la interna” a un altre centre, segons estableix el protocol. Es tracta de les denominades conduccions, és a dir, traslladar un reclús d’una presó a una altra com a mesura correctiva. Van afegir que l’actual direcció no hauria pres aquesta mesura “per temor de les repercussions mediàtiques”. En aquest sentit, des del CSIF acusen en un comunicat la direcció de la presó de no protegir la integritat física del personal “malgrat les denúncies d’altres internes i els informes elaborats pels funcionaris”.

També van valorar que “el més greu és que aquests fets eren coneguts pels responsables de Mas d’Enric i, per extensió, pels responsables de la conselleria de Justícia. Es tracta d’una greu negligència mantenir al mateix centre una interna després de tenir coneixement de la seua implicació en una agressió tan greu contra una funcionària”. D’aquesta forma, van exigir que “el nou Govern actuï amb contundència i d’acord amb les lleis en relació amb els interns inadaptats al règim penitenciari”.L’expedient, en el qual consten tant l’informe de les empleades com les declaracions de les internes, va en una única direcció: Rosa Peral va organitzar i va ordenar l’agressió i la va pagar amb tabac i droga. D’aquesta manera, un dia abans de l’agressió, Peral hauria dit de les funcionàries: “Haurien de ser triturades en un contenidor d’escombraries per fer-les desaparèixer”, i va afegir que “els desitjava la mort”.