La Policia Nacional celebra la seua festa patronal

La Policia Nacional va celebrar ahir a Lleida els actes de la seua festa patronal, els Santos Ángeles Custodios. El subdelegat del Govern a Lleida, José Crespín, i el comissari en cap provincial, José Manuel García Catalán, van presidir els actes. En la seua intervenció, el subdelegat va traslladar als agents de Lleida, la Seu i Les l’agraïment públic “per haver escollit aquesta professió tan enriquidora i gratificant com és la de ser servidors públics”. També va elogiar la cooperació entre els cossos policials. Aquest 2024 se celebra el bicentenari de la creació del cos.

Crespín i el comissari en cap van entregar dos distincions a agents jubilats, una condecoració a la dedicació al servei policial, així com quatre creus al mèrit policial amb Distintiu Blanc a tres agents en actiu i un administratiu. També es van entregar tres creus al mèrit policial amb distintiu Blanc per la seua col·laboració amb el cos, una de les quals al cap dels Mossos d’Esquadra a Ponent, el comissari Josep Maria Estela. Abans d’acabar l’acte, es va retre homenatge als agents que han mort l’últim any. També hi va haver missa.