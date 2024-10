Nova edició de 'Forma, Espais d'Art Contemporani'

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Balaguer va inaugurar ahir la IV edició de Forma, Espais d’Art Contemporani amb un acte al Museu de la Noguera que va seguir una visita comentada per les diferents instal·lacions a càrrec dels artistes participants. Per a aquesta edició s’han seleccionat vuit propostes per part d’un jurat especialitzat. Les obres estan ubicades en diferents espais públics i patrimonials de la ciutat. En cadascun hi ha instal·lada una obra artística formant un recorregut que comença al Museu de la Noguera i acaba al claustre de Sant Domènec. El tema, segons fonts municipals, és Balaguer, ciutat i memòria. Totes les propostes es poden veure durant les tres properes setmanes.