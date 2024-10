La síndica planteja a Illa que Aran deixi de ser entitat local

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La síndica d’Aran, Maria Vergés, va plantejar ahir al president de la Generalitat, Salvador Illa, amb qui es va reunir a Barcelona, la “necessitat imminent” que el Conselh Generau d’Aran pugui desplegar tota la seua capacitat competencial i fer efectiu el seu autogovern, una qüestió que “té com a element indispensable que la màxima institució aranesa deixi de ser considerada exclusivament com una administració local”, segons va informar el mateix organisme en un comunicat.

Vergés va plantejar a Illa la “necessitat urgent de trobar un encaix jurídic i administratiu per al Conselh Generau d’Aran”, una qüestió que resulta “capital” per a la màxima institució aranesa.El Conselh afirma que “les limitacions administratives, jurídiques i funcionals derivades de ser considerada una administració local contradiuen de manera directa el mateix sentit de l’autonomia política d’Aran i de la seua singularitat, alhora que impedeixen que el Govern d’Aran pugui portar a terme les polítiques i accions que la ciutadania aranesa necessita de manera efectiva”.Per una altra banda, Vergés va plantejar altres qüestions pendents com la reforma de la llei de Règim Especial i l’aprovació del model de finançament d’Aran.