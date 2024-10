“Tenir només un braç no demostra discapacitat, sinó tot el contrari”

Publicat per REDACCIÓN Verificat per Creat: Actualitzat:

Els testimonis de diversos joves a l’hora de superar obstacles de tot tipus per al seu desenvolupament personal i professional van marcar ahir les últimes sessions de les XI Jornades per a l’Excel·lència de Esterri d’Àneu. Un d’ells va ser David Aguilar, més conegut com Hand Solo, un jove bioenginyer que viu a Andorra, i que va nàixer sense un braç. Es va fer famós al fabricar-se una pròtesi biònica amb peces de Lego. En la seua xarrada va incidir que “les diferències no són objecte de burla ja que tenir un braç no demostra discapacitat, sinó tot el contrari”. En la seua pàgina web, en la qual explica la seua història, remarca que “no hi ha millor pròtesi que l’amor” i la superació.

També va intervenir Blanca Cusiné, CEO de l’empresa Arcusin de Mollerussa, que va explicar la seua història de superació després de crisis d’ansietat i que promou un projecte per exportar i desenvolupar maquinària agrícola a l’Índia. Cusiné i Aguilar van destacar la resiliència, generositat, amor i solidaritat com a valors que els han ajudat a superar les seues traves. Com a preludi a l’exposició de tots dos, el professor i filòsof Ferran Sáez va incidir com els joves busquen l’autenticitat i que la família ha estat la primera font de transmissió de valors, no els mitjans de comunicació.També van exposar els seus testimonis els dos piragüistes pirinencs Mònica Dòria i Miquel Travé, que han guanyat diplomes olímpics a París enguany.

Aran fa una crida a la cooperació transfronterera

■ La síndica d’Aran, Maria Vergés, va ser l’encarregada de tancar les sessions anunciant que el Conselh s’incorpora al comitè organitzador de les jornades. També va fer una crida a la cooperació transfronterera, en concret amb Andorra, perquè “tenim reptes comuns”. L’encarregat d’obrir el programa ahir va ser el president de la Diputació, Joan Talarn, que va incidir que “la joventut del Pirineu té clar que aposta pel seu entorn i és militant del Pirineu”. Va remarcar que són ells els que n’han de definir el futur.