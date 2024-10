Passen la nit al ras al perdre's a 2.300 metres a Aigüestortes

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Bombers de la Generalitat van rescatar ahir tres excursionistes extraviats que van haver de passar la nit a uns 2.300 metres d’altitud al Parc Nacional d’Aigüestortes.

Els equips de rescat van iniciar la recerca a última hora de diumenge, quan van ser alertats que tres persones que feien la ruta Carros de Foc estaven il·localitzables. Havien sortit del refugi Ventosa i Calvell i es desplaçaven cap al de l’estany Llong. Al veure que no arribaven, el guarda del refugi va avisar els Bombers a les 21.39 h. Es van activar efectius del GRAE de la Seu d’Urgell i Valls, així com una dotació del Pont de Suert. No va ser fins a les 02.26 hores quan els Bombers van sentir els muntanyencs i van poder localitzar-los. Una hora més tard, van arribar al punt exacte on es trobaven, al barranc de Contraix. Els excursionistes presentaven símptomes de principi d’hipotèrmia a causa de la pluja i estaven exhaustos. Després de concloure que les condicions no eren òptimes per desplaçar-los, van decidir muntar un punt calent on refugiar-los i passar-hi la resta de la nit. A primera hora del matí es va activar un helicòpter amb efectius del GRAE i un metge del SEM que va rescatar els tres excursionistes i els va traslladar al refugi de l’estany Llong, on s’estaran fins a recuperar-se. Els tres es trobaven en bon estat, encara que exhaustos.El Parc Nacional d’Aigüestortes no disposa de cap mena de cobertura mòbil. Per això, com va publicar SEGRE, el Govern posarà a disposició dels excursionistes que ho demanin GPS per trucar per satèl·lit.