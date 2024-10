Els Mossos d’Esquadra desmantellen més de 1.200 plantes de marihuana a les Garrigues i el Segrià

Publicat per Albert Guerrero Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Mossos d’Esquadra han portat entre ahir i aquest dimecres sengles operacions contra el cultiu i el tràfic de marihuana a les Garrigues i el Segrià, segons ha pogut saber SEGRE. A La Pobla de Cérvoles han detingut dos homes i han decomissat més de 1.200 plantes de marihuana. La batuda es va fer ahir en una granja i en un bosc.

El segon operatiu s’està portant a terme aquest dimecres al matí a Alguaire i en una altra població del Segrià. Hi ha almenys tres detinguts i una plantació desmantellada.

Plantes de marihuana a la Pobla de Cérvoles

Cinc detinguts en dues operacions

En el marc del pla d'acció contra la marihuana, els Mossos d'Esquadra han realitzat durant les últimes hores diversos operatius a les comarques lleidatanes de les Garrigues i el Segrià. Les actuacions s'han saldat amb la detenció de cinc homes i el desmantellament de més de 1.200 plantes de cànnabis, segons fonts properes a la investigació.

El primer operatiu va tenir lloc ahir a La Pobla de Cérvoles, on els agents van detectar una plantació en un bosc proper a una bassa de reg. Els presumptes responsables extreien l'aigua de forma discreta per regar les plantes a través d'una complexa instal·lació. Després de diverses vigilàncies, els mossos van poder concretar la ubicació de les terrasses on es cultivava la marihuana i el campament dels cuidadors. En total, es van intervenir 1.213 plantes d'uns dos metres d'alçada, amb un pes estimat d'uns 100 kg de cabdells i un valor superior als 250.000 euros al mercat il·lícit.

La segona actuació s'ha desenvolupat aquest dimecres al matí a Alguaire i una altra localitat del Segrià que no ha transcendit. En aquest cas, hi ha hagut almenys tres detinguts i s'ha desmantellat una altra plantació de dimensions encara per determinar. Els arrestats passaran a disposició judicial en les properes hores.

Modus operandi dels cultivadors

Segons han explicat fonts policials, els responsables d'aquests cultius utilitzen un sistema de plantació en sacs de terra, en comptes de fer-ho directament al terreny. D'aquesta manera, poden iniciar el creixement de les plantes en llocs coberts i discrets, per després transportar-les fàcilment a la ubicació final al bosc. Això els permet reduir el temps d'exposició de les plantes en les fases més avançades.

A més, els cuidadors solen viure en cabanes construïdes amb troncs i matèria vegetal extreta en esclarir els boscos. També és habitual que creïn basses artificials per emmagatzemar l'aigua sostreta il·legalment de basses de reg properes.

Pla d'acció contra la marihuana

Aquests operatius s'emmarquen en l'estratègia dels Mossos d'Esquadra per combatre el tràfic i cultiu il·legal de marihuana a Catalunya. En comarques com les Garrigues, sense fonts naturals d'aigua abundants, aquestes plantacions solen localitzar-se en els perímetres de les poblacions o prop de basses de reg agrícola.

La investigació continua oberta i no es descarten noves detencions en les properes hores. Amb aquestes actuacions, la policia catalana reafirma el seu compromís en la lluita contra el narcotràfic i les activitats il·lícites associades al cultiu massiu de cànnabis.