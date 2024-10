Els Mossos d'Esquadra alerten els alcaldes de Lleida d'una onada de fraus en els empadronaments

Els Mossos d’Esquadra van alertar ahir els ajuntaments del Segrià d’una onada d’intents d’empadronament irregulars o fraudulents en diversos municipis de la comarca. L’àrea bàsica policial del Segrià va emetre l’alerta per correu electrònic a primera hora del matí a tots els alcaldes de la comarca i donava compte de la metodologia utilitzada per l’autor o els autors de les irregularitats.

Segons aquest relat, la policia catalana va rebre dimarts passat dos informacions de sengles alcaldes del Segrià sobre la visita d’una dona a les dependències municipals amb diverses persones estrangeres o d’ètnia gitana que diu actuar en nom d’una immobiliària o una gestora amb l’objectiu d’empadronar els seus acompanyants en una casa que, en realitat, no és habitable.

En un dels casos, l’ajuntament sabia que la casa estava en venda i no estava en condicions de ser habitada, segons relaten els Mossos en el seu escrit. Pel que fa a l’altre, la vivenda està tapiada i tampoc és habitable. A l’adonar-se d’aquesta contradicció, l’ajuntament va decidir no tramitar l’empadronament.

Investiguen si hi ha hagut frau, falsificació de document públic i falsejament d’identitat

A més, fonts de la policia autonòmica van explicar que s’han detectat casos a Ivars d’Urgell i a Castelldans (Pla d’Urgell i Garrigues). En el primer, fa uns dos mesos, es van empadronar set parelles de manera fraudulenta. Els perfils eren els d’un home d’origen marroquí i una dona de nacionalitat espanyola i d’origen sud-americà.

En el cas de les dones, ja havien estat investigades per suposada falsificació de document públic en casos similars.

En la missiva d’ahir, de fet, els Mossos avisen que en alguns casos s’afegeix una variant: l’acreditació de parelles de fet entre un estranger i un nacional, cosa que donaria més credibilitat a l’empadronament.

Els Mossos treballen sobre la hipòtesi que es tracta de fraus i possibles falsificacions de document públic i falsejament d’identitat (en els suposats contractes de lloguer).Tant els mediadors dels empadronaments com les persones nacionals que faciliten un empadronament per la via de la parella de fet cobrarien per aquests serveis.

Totes les gestions es portarien a terme, a més a més, sense el consentiment o el coneixement dels propietaris de les vivendes, que al seu torn no compleixen les condicions per estar habitades.

Recomanen no empadronar davant del dubte

Els autors dels presumptes fraus d’empadronament presenten davant dels ajuntaments informació sobre domicilis i falsos contractes de lloguer a partir de dades que són fàcilment consultables. A més, la policia catalana va comunicar als alcaldes que si bé la normativa sobre empadronament és “permissiva”, els ajuntaments poden denegar una sol·licitud si sospiten que s’està produint un delicte. També legitimen que un edil descarti un empadronament si un habitatge no té condicions suficients de salubritat.

Alcaldes consultats per aquest diari van assenyalar també que la normativa és poc exigent amb els sol·licitants de registre en una vivenda.

L’alerta llançada ahir als alcaldes inclou recomanacions als empleats municipals que gestionen els empadronaments, que passen per atendre les persones “amb la màxima normalitat” i trucar en paral·lel a la Policia (112) mentre entretenen els peticionaris, identificar les persones, anotar les seues dades i recollir tota la documentació. També contrastar amb els propietaris dels pisos i denunciar.