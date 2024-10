Exigeixen posar límits a la "pluja de macroprojectes de plantes de biogàs" per no convertir Ponent en un "abocador"

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

Les entitats Ipcena, Assemblea Pagesa, Plataforma Aturem la incineradora de Juneda i Pobles Vius exigeixen posar límits a la "pluja de macroprojectes de plantes de biogàs" que volen instal·lar-se a les comarques de Ponent. Calculen que hi ha 26 projectes en diferents fases de tramitació que poden arribar a tractar fins a 3,7 milions de tones de residus anuals -32 projectes i 4,5 milions de tones si es tenen en compte també els de la Franja-. Ho veuen sobredimensionat i, per això, reclamen obrir un debat per establir un límit de plantes. Si no, alerten que Ponent es convertirà en una zona "especialitzada" en ser un "abocador extens" de residus i una "colònia energètica" de les grans ciutats, ha explicat Gerard Batalla, membre de Pobles Vius.