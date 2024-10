Quatre entitats demanen paralitzar projectes de biogàs i de renovables

Publicat per EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

“Estem preocupats. Hi ha una pluja de projectes que està provocant una especialització del territori en el tractament de residus, de vegades vinguts de fora, i a produir una energia que no té res a veure amb les necessitats”, va assenyalar ahir Gerard Batalla, portaveu de Pobles Vius, en el seu diagnòstic del desplegament de les renovables i el biogàs a Ponent, on va afegir que “correm el risc de convertir-nos en un gran abocador i en una colònia energètica dels grans centres de consum”.

Pobles Vius és una de les quatre entitats que, amb l’Assemblea Pagesa, Ipcena i la plataforma contra la incineradora de Juneda, van sol·licitar a la Generalitat que paralitzi la tramitació i l’autorització dels projectes energètics per dimensionar el seu desplegament i adequar-lo a les necessitats del país. “S’ha de plantejar una moratòria i s’ha d’obrir un debat”, va afegir.Una estimació de les quatre entitats xifra en 32 els projectes de plantes de biogàs que s’estan movent a la demarcació de Lleida i a la Franja, als quals atribueixen capacitat per gestionar 4,57 milions de tones de residus a l’any, encara que el 24% d’aquest volum es troba en fase de “promoció”, és a dir, que només ha estat anunciat però sense tràmits administratius.

“El nivell de contaminació, que es pateix a Lleida, que és alarmant, passarà a ser perillós”, va anotar Joan Vázquez, d’Ipcena.