La taxa de residus pujarà un 7,5% el 2025

Publicat per Marc Codinas Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

El consell de l’Alta Ribagorça aplicarà l’any vinent una pujada generalitzada d’un 7,5% en la taxa de recollida de residus. Així ho va aprovar aquesta setmana en el ple per majoria simple. El president del consell, Albert Palacín, va explicar que “ens agradaria abaixar la taxa, però no és possible ja que la normativa europea apunta que el servei sigui autofinançat, per la qual cosa n’assumim amb responsabilitat la gestió amb la voluntat de fer-ho el millor possible”.

Palacín va detallar que una vegada aplicada la pujada el ciutadà estarà a “un 16,5% de costejar el servei” al complet. La part restant la continuarà “subvencionant” el consell. En la mateixa línia, va apuntar que l’índex de reciclatge a la comarca va baixar 1,2 punts el 2023 i és del 49,79%. La mitjana a Catalunya va ser d’un 46,71% i la normativa europea estableix que el reciclatge haurà d’arribar al 60% el 2030 i obliga a reduir dràsticament els residus que acaben en dipòsits i abocadors. L’esmentat índex repercuteix directament en el cost del servei, per la qual cosa el consell està portant a terme campanyes per sensibilitzar els usuaris en matèria de reciclatge. Les fraccions de resta i orgànica es recullen setmanalment pel consell, que les transporta a l’abocador de Fígols, on paga una taxa depenent del pes dels residus. “Si aconseguim reduir els residus i una millor recollida selectiva en origen ens beneficiarem d’un important estalvi”, va explicar Palacín. En referència a la pujada de taxes, un habitatge que aquest any hagi abonat 112,44 euros passarà a pagar un total de 120,87 euros el 2025. Hotels de quatre i cinc estrelles, que el 2024 han pagat 12,43 € per habitació, hauran d’abonar 13,36 € l’any que ve, mentre que la resta d’hotels i allotjaments turístics, que estaven obligats a pagar 10,60 euros per habitació, passaran a pagar 11,40 euros.El consell de l’Alta Ribagorça no és l’única administració que aplicarà pujades de la taxa de residus l’any vinent. Són molts els ajuntaments i consells que també ho contemplen referint-se a la normativa europea que estableix que “els costos relatius a la gestió dels residus (...) hauran de ser sufragats pel productor inicial de residus, pel posseïdor actual o per l’anterior posseïdor de residus”. I, paral·lelament, dona a les entitats fins a l’11 d’abril del 2025 per aplicar una taxa que reflecteixi el cost del servei.