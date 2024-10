Felip Benavent, nomenat nou gerent de la Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran

Publicat per Lluís Serrano Verificat per Creat: Actualitzat:

El Departament de Salut de la Generalitat ha nomenat Felip Benavent Viladegut com a nou gerent de la Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran i director dels serveis territorials de Salut a la regió, amb efectes des d'aquest dilluns. Felip Benavent és llicenciat en medicina i cirurgia per la Universitat de Barcelona, metge especialista en medicina del treball i compta amb formació en gestió sanitària per ESADE. A més, disposa d’un màster en Economia de la Salut i Gestió Sanitària per la Universitat de Barcelona (UB) i la Universitat Pompeu Fabra (UPF).

Benavent té una àmplia trajectòria en gestió sanitària, destacant el seu rol com a gerent de la Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran entre 2021 i 2022, i com a director de sector de la Regió Sanitària Lleida durant els anys 2020 i 2021. També ha desenvolupat funcions en l’àmbit de l’atenció ciutadana, la planificació, la compra de serveis i el control de gestió, tant a l'Alt Pirineu i Aran com a Lleida.

Durant tres anys, va ser subdirector del Servici Aranés dera Salut i ha representat la Generalitat de Catalunya en el Consell d’Administració i la Comissió Executiva de l’Agrupació Europea de Cooperació Territorial Hospital de la Cerdanya. A més, ha estat representant del Departament de Salut en el Patronat de la Fundació Sant Hospital de la Seu d’Urgell i en el Conselh de Direccion deth Servici Aranés de Benèster e Salut. Fins a la seva incorporació, Felip Benavent exercia com a adjunt a la Gerència Territorial ICS Lleida – Gestió de Serveis Sanitaris (GSS).

Benavent pren el relleu de Miquel Abrantes, que ha estat al capdavant de la Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran fins ara.

El departament de Salut ja va nomenar a principis d'aquest mes d'octubre la nova gerent de la regió sanitària del pla de Lleida, Rosa Maria Pérez Pérez, en substitució de Raül Llevot.