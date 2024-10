Publicat per redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El Departament de Salut de la Generalitat ha nomenat Rosa María Pérez Pérez nova gerent de la Regió Sanitària Lleida i directora dels serveis territorials de Salut a la regió, amb efectes des d'aquest dimarts, 1 d'octubre. Pérez és doctora en Medicina i Cirurgia, i especialista en Medicina Legal i Forense, amb una àmplia formació en àmbits com la psiquiatria forense, la valoració del dany corporal, la mediació sanitària i l’ètica clínica. Va ser la primera subdirectora de l'Institut de Medicina Legal de Catalunya - Divisió de Lleida des de la seva creació el 2002 fins al 2007, i des de 2012 fins al 2016 va ser vocal en la Comissió de Formació, Docència i Recerca.

En el seu vessant acadèmic, Rosa María Pérez és professora de Medicina Legal i Forense, Toxicologia i Deontologia Mèdica a la Universitat de Lleida (UdL), on també va ser coordinadora del Grau de Medicina entre 2019 i 2022. A més, ha col·laborat com a docent en graus de Criminologia a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i a la Facultat de Dret de Lleida. També ha impartit formació als cossos policials de Catalunya, així com en diferents departaments de la Generalitat, com ara Drets Socials.

En l'àmbit de la recerca, Pérez ha participat en projectes nacionals i internacionals sobre salut mental i suïcidi, col·laborant amb institucions com la Fundació La Marató de TV3 i l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida). Actualment, és membre del Comitè d’Ètica Assistencial de la Regió Sanitària Lleida des del 2018 i presidenta del Consell Tècnic de Medicina del Departament de Salut des del 2009.

A més, Rosa María Pérez va ser la primera dona presidenta d'un Col·legi de Metges a Catalunya, liderant el Col·legi de Metges de Lleida entre 2007 i 2014, i també va exercir com a vicepresidenta del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya. La nova gerent ocuparà la vacant de Raül Llevot, qui ha estat al capdavant de la Regió Sanitària Lleida des del 2022.