El festival Lo Memefest torna a batre rècords

Lo Memefest, el festival d’humor de Ponent celebrat a Tàrrega, va tancar la sisena edició amb èxit de públic en les 13 activitats que s’han organitzat durant els cinc dies del certamen, entre dimarts i dissabte. En total, s’han registrat més de 2.500 assistents i l’organització de l’Associació Agrat ha valorat molt positivament l’edició més polièdrica del festival amb una gran varietat de registres i una programació per a tots els gustos. L’Espai MerCAT va registrar un ple fins a la bandera per La Nit dels Monòlegs i el concert de La Élite; Marc Sarrats va omplir la platea del Teatre Ateneu; i es va registrar una notable afluència de públic a la projecció dels tres capítols de Teresina S.A. als Cinemes Majèstic. En aquestes quatre sessions de pagament es van vendre més de 1.400 entrades, xifra rècord, sent l’acollida molt bona per part dels espectadors. La resta de propostes gratuïtes també van ser molt ben rebudes com l’exposició de Flavita Banana, la xarrada sobre salut mental, humor i joves que va impartir el psicòleg i humorista gràfic Occimorons a més de 300 alumnes de 4t d’ESO, o el xou Impro’ssible 2.0, organitzat amb Cruma. Un dels actes més emotius va ser la tertúlia vermut de dissabte sobre Les Teresines amb la presència d’una d’elles, l’actriu Mont Plans, al costat del director de La Cubana, Jordi Milán, i el responsable del compte de Twitter @terisionoliga.