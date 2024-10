Setanta anys en antena

Publicat per Laia Pedrós Verificat per Creat: Actualitzat:

“Tots ells dediquen de forma voluntària hores del seu temps, que probablement és el més valuós que tenim, per venir aquí i aportar els seus coneixements”, afirma Peris.

Ràdio Tàrrega va començar a emetre el 20 d’octubre del 1954 amb les veus de Ramon Puiggené i Pilarín Minguell. “Després de 70 anys, el món de la ràdio ha canviat i ha evolucionat moltíssim però l’essència ha estat sempre la mateixa: el servei públic que oferim a la ciutat”, indica Peris. També recorda que “Ràdio Tàrrega va nàixer enmig del franquisme i en els seus primers anys no hi havia sistemes d’enregistrament, de manera que tot es feia en directe i amb uns aparells molt més grans i complexos. La digitalització a l’emissora va arribar en l’etapa de Francesc Gasull com a director amb els primers ordinadors i emissions automatitzades”. “Quan vaig arribar com a directora (el pròxim 1 de gener farà 17 anys), hi havia una pàgina web estàtica i la nostra preocupació se centrava a preparar els continguts per emetre a l’FM, mentre que ara hem de pensar en els continguts per a l’FM, els continguts natius digitals com els pòdcasts i els continguts per a la pàgina web; després hem de distribuir-ho a les diferents xarxes socials. Actualment la ràdio és una de multiplataforma en molts canals, el treball s’ha multiplicat perquè sempre hem intentat donar el màxim de les nostres capacitats a pesar que només som quatre treballadors”, apunta.De cara al futur, Peris assegura que “la ràdio està de ple en la seua transformació digital i penso que la ràdio local encara té el seu camí, de fet, per aquesta raó aquests dies estem treballant en l’actualització del llibre blanc de la ràdio”. Precisament, aquest dimecres està convocada una jornada a Granollers amb més de mig centenar de directors de ràdios de tot el país per debatre el futur de la ràdio. Peris té clar que “l’essència de servei públic ha de mantenir-se intacta” encara que reconeix que hi ha moltes incògnites com “si continuarà o no l’FM, si es farà tot mitjançant pòdcasts...”.Ràdio Tàrrega celebrarà el seu 70 aniversari divendres vinent dia 18 d’octubre, amb una festa a la nau 18 de Cal Trepat a partir de les 19 hores. Es tracta d’una festa per als treballadors, els col·laboradors i els oients, en la qual presentaran les novetats de la nova temporada que acaba de començar i algunes sorpreses amb homenatges inclosos. La vetllada d’aniversari de l’emissora local es completarà amb un sopar informal i música.

Als anys 90 es va municipalitzar

Ràdio Tàrrega va nàixer l’octubre del 1954 com a ràdio sindical. El 1976 va passar a formar part d’RTVE i el juliol del 1991 es va produir el tancament per ordre d’RNE. Un any més tard, va passar a ser municipal. En els primers anys, en ple franquisme, els musicals ocupaven més de la meitat de la programació i també destacava el radioteatre, les dedicacions de cançons i els festivals. En l’actualitat, Ràdio Tàrrega té diversos programes, entre els quals destaquen el De Boca a Boca, pel qual cada matí passen polítics, entitats, col·legis, col·laboradors amb seccions pròpies..., i els informatius.