Alerta per pluges intenses a bona part de la demarcació de Lleida durant la tarda

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès avui avisos per intensitat de pluja, que poden superar els 20 litres per metre quadrat en només 30 minuts, amb probabilitat de tempesta, calamarsa i fins i tot, en algunes zones, pluja de fang. A les comarques del Pallars i l'Alta Ribagorça hi ha avisos per acumulacions que podrien arribar fins als 100 litres per metre quadrat en un dia.

El vent bufarà amb força, amb cops que poden superar els 90 km/h, sobretot als cims del Pirineu on també s'han activat avisos durant la tarda.