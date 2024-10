Campanya per demanar el veto als canons antigranís al Baix Cinca i al Baix Segre

Publicat per EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

Desenes de ciutadans del Baix Cinca i el Baix Segre estan remetent cartes a l’Inaga (Institut Aragonès de Gestió Ambiental) en les quals reclamen que prohibeixi la implantació dels anomenats canons antigranís al territori de la comunitat i en les quals demanen que sigui desmantellat el que l’empresa Sarraseca manté operatiu a la partida de Vincamet de Fraga, a la zona sud-oest del municipi i propera als termes de Seròs i de Massalcoreig.

Les missives formen part d’una campanya d’oposició a aquests artefactes que ha pres impuls arran que l’ajuntament de Fraga posés en marxa els tràmits per regularitzar l’ubicat a la muntanya fragatina, que porta almenys dos anys operatiu.

La concessió de la llicència d’activitats, que amb la llei a la mà suposa un tràmit previ a la construcció i posada en marxa d’una instal·lació d’aquest tipus, ha quedat, en qualsevol cas, en mans de l’Inaga, ja que el consistori de Fraga va optar per vincular la seua decisió al dictamen que emeti aquest organisme.

Aquest informe, en qualsevol cas, tardarà a arribar a l’ajuntament de Fraga davant de la situació d’embús que des de fa uns anys travessa l’organisme, bàsicament, encara que no només, per l’obligació d’avaluar l’impacte ambiental de l’allau de projectes de parcs eòlics i fotovoltaics.

Plataforma Contra els Canons

La Plataforma Contra els Canons Baix Segre-Baix Cinca, que coincideix en el posicionament amb altres de sorgides a Andalusia i Múrcia, ha fet una crida dirigida tant a particulars i a entitats perquè presentin al·legacions davant de l’Inaga amb l’objectiu de frenar les autoritzacions.

El col·lectiu, que considera que aquest tipus d’instal·lacions comporten sengles agressions a la salut i al medi ambient, reclama que no se n’autoritzi la instal·lació.

Les cartes que està rebent l’Inaga sol·liciten també que sigui desmantellat el canó de partida de Vincamet i mostren la seua confiança que quedi paralitzada la instal·lació d’aquest tipus d’artefactes al territori de la seua jurisdicció.

El canó de Serraseca, la regularització administrativa del qual porta tramitant des de mitjans del mes de juliol l’ajuntament de Fraga, té un altura de deu metres i el seu funcionament consisteix a llançar a l’atmosfera ones generades mitjançant la combustió d’acetilè i oxigen a altures de fins deu quilòmetres.

Aquestes emissions, que es produeixen amb una cadència de set segons i que provoquen elevats nivells de soroll, tenen per objectiu crear una franja en la qual les boles de granís perden pes i volum en caure. No obstant, la combustió d’acetilè no suposa l’únic sistema dels canons antigranís, ja que n’hi ha altres que funcionen amb iodur de plata.