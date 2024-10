Problemes de cobertura mòbil afecten municipis de les Garrigues i el Segrià

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Diversos municipis del sud del Segrià i de les Garrigues Altes pateixen des de fa aproximadament una setmana problemes de cobertura o fins i tot manca total de senyal en la telefonia mòbil, tal com han alertat els respectius alcaldes. Segons David Masot, alcalde de Maials i president del consell comarcal del Segrià, la incidència va començar el dimarts passat i va afectar inicialment totes les operadores, si bé els clients de Movistar van poder recuperar el servei ahir. Masot va identificar Maials, Almatret i Llardecans entre els pobles perjudicats, sense descartar-ne més.

Per la seva banda, segons va informar ahir Som Garrigues, els veïns de Bellaguarda, el Cogul, la Granadella, Granyena de les Garrigues i els Torms també acumulen una setmana amb dificultats per comunicar-se. Malgrat que els alcaldes han contactat amb les companyies, la situació persisteix i es desconeix quan podrà solucionar-se. Elena Llauradó, alcaldessa de la Granadella, va declarar que un dels proveïdors de fibra òptica i telefonia havia localitzat l'arrel del problema en un repetidor que fan servir la majoria d'empreses del ram, tot i que sense precisar quin està fallant. David Masot, en canvi, va apuntar que la incidència podria estar relacionada amb actuacions per desplegar la tecnologia 5G.

Les deficiències en la cobertura, en qualsevol cas, impedeixen que els usuaris puguin mantenir converses telefòniques amb normalitat. "Una de les companyies que ofereixen serveis de fibra òptica i telefonia va identificar el problema en un repetidor que utilitzen la majoria de les empreses del sector, encara que no va comunicar quin és el que falla", va assenyalar Llauradó. Els termes afectats del Segrià i les Garrigues són limítrofs i se situen pròxims a les carreteres C-12 direcció Flix, C-242 i L-701.