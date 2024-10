El Govern preveu aprovar la nova Llei d'alta muntanya el primer trimestre de 2025

Publicat per redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El Govern aprovarà el projecte de la nova Llei d’alta muntanya el primer trimestre de 2025 perquè comenci la tramitació parlamentària, segons ha anunciat aquest dimecres el secretari de Territori, Urbanisme i Agenda Urbana, Víctor Puga López, durant la inauguració del XIII Congrés Europeu de Muntanya a Puigcerdà. La nova llei, que ara es troba en període de participació ciutadana, es concep com un instrument de foment i dinamització del territori partint de la seva singularitat i substituirà l’actual legislació, aprovada el 1983, per fer front als nous reptes econòmics, socials, ambientals i institucionals de les darreres dècades.

En aquest sentit, el secretari Puga ha explicat que “les polítiques públiques són fonamentals per entomar els reptes de futur de les àrees de muntanya” i ha destacat els tres instruments que impulsa el govern, començant per la nova Llei d’alta muntanya, “un instrument fonamental per al futur del nostre país”.

El XIII congrés biennal d’Euromontana, l’associació europea multisectorial de les àrees de muntanya, compta amb més de 250 inscrits en representació de diferents governs i de les principals associacions, organitzacions agràries i ramaderes, membres de la societat civil i d’ONG, així com instituts de recerca d’aquests territoris. Per aquesta cita ceretana, el programa del Congrés se centra en posar en comú solucions pràctiques i estratègies per incrementar la resiliència, sostenibilitat i prosperitat de les economies de muntanya.