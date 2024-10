Lleida estrenarà el maig del 2025 la primera estació terrestre de dades satel·litàries de Catalunya

Publicat per redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La Generalitat preveu que la "primera estació terrestre de control i recepció de dades satel·litàries de Catalunya" comenci a operar el maig de 2025 a les instal·lacions del Teleport de Sant Esteve del Observatori del Montsec, a Sant Esteve de la Sarga.

Així ho han explicat la secretària de Polítiques Digitals de l’Executiu català, Maria Galindo; el director de l’Institut d’Estudis Espacials de Catalunya (IEEC), Ignasi Ribas, i el cofundador de Leaf Space Jonata Puglia, a l’'estand’ de la Generalitat en el International Astronautical Congress (IAC), celebrat a Milà (Itàlia).

Galindo ha sostingut que és una "infraestructura clau per capacitar l’ecosistema català de l’espai", i Ribas ha augurat que el potenciarà perquè impulsi projectes d’innovació tecnològica. Ha detallat que les missions satel·litàries impulsades en el marc de l’estratègia de la NewSpace utilitzaran l’estació del Teleport per controlar la missió i descarregar dades.

Puglia ha subratllat la idoneïtat del Montsec com a emplaçament per desenvolupar "noves infraestructures importants" per proporcionar serveis a escala mundial.

Leaf Space, empresa italiana amb oficina a Catalunya que ofereix serveis de connectivitat satel·litària a escala internacional, integrarà l’estació del Teleport de Sant Esteve a la seua xarxa d’abast mundial, que proporciona servei a satèl·lits en tota mena d’òrbites. L’estació de telecomunicacions, d’aproximadament 4 metres de diàmetre de disc, serà de tipus tri-banda, és a dir, oferirà capacitats de pujada i descarrega de dades a la banda S, i de descàrrega a les bandes X i Ka de l’espectre radioelèctric.