Aigüestortes tindrà un observatori científic i allotjarà investigadors

El director del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, Lluís Florit, va avançar ahir un projecte per tal de crear un observatori d’investigació científica al parc nacional. Aquesta és una de les línies d’acció en què s’està treballant per coordinar totes les investigacions que es porten a terme dins d’aquest espai protegit i la seua àrea d’influència com són els projectes vinculats amb la restauració d’hàbitats aquàtics, l’evolució forestal o el seguiment de la biodiversitat i l’arqueologia, entre altres. Va afegir que l’objectiu és impulsar una investigació de proximitat que faciliti el desenvolupament d’un model de gestió i conservació de l’entorn natural i del llegat històric i cultural adequat a les especificitats i singularitats del Pirineu.

Aquestes declaracions les va fer en el marc de les XIII Jornades sobre investigació del parc, que acaben demà i compten amb tallers i visites al territori. Un altre projecte vinculat a l’observatori científic és la creació dels premis d’Investigació Científica, tant a nivell professional com per a la població local, per als alumnes d’instituts del Pirineu o estudiants de graus superiors. En aquest sentit, Florit va recordar que el Govern ja ha licitat la reforma de la Casa Forestal de Boí, que haurà d’acollir investigadors que desenvolupin projectes d’investigació i científics en aquest espai natural. La Casa Forestal, situada a Boí, “permetrà disposar d’habitacions en les quals es podran allotjar els científics”, va dir. La rehabilitació d’aquest immoble, juntament amb la reforma del refugi d’Estany Llong, compten amb 1,6 milions d’euros dels fons Next Generation. En el cas de la Casa Forestal, les obres implicaran una reforma integral i només es preservaran les façanes i l’estructura coberta. A l’interior s’habilitaran habitacions amb banys i sales de treball. “L’edifici respon a les necessitats del territori per acollir i allotjar estudiants, científics alhora que ajudarà també a fixar a població a la zona”, va explicar Florit.

La llei d’alta muntanya, abans de la primavera

El Govern català vol aprovar el projecte de la nova llei d’alta muntanya durant el primer trimestre del 2025 per abordar qüestions com la despoblació, les dificultats d’accés a l’habitatge o la falta d’infraestructures i serveis, tal com va explicar ahir el secretari de Territori, Urbanisme i Agenda Urbana, Víctor Puga, en el 13 congrés Europeu de Muntanya que se celebra a Puigcerdà. El secretari general per al Repte Demogràfic, Francés Boya, va destacar la importància d’apostar per la tecnologia i la investigació com àmbits de desenvolupament en àrees rurals. “Un impuls que ha d’anar més enllà del desenvolupament forestal o agrícola”, va dir. Va defensar el turisme malgrat que “cal buscar l’equilibri amb altres activitats econòmiques”. Va reivindicar el paper que tenen els territoris de muntanya “com a palanca per mitigar el canvi climàtic” i va defensar que aquests tinguin un tractament “singular”. Per al secretari de Territori, “les dificultats d’accés a un habitatge han arribat a convertir-se en una emergència nacional, que es dona de forma més acusada al Pirineu”. Va avançar que per aquesta raó el Govern apostarà per la construcció d’habitatge protegit i treballa per concretar alguns dels 14 projectes transformadors inclosos en l’Estratègia del Pirineu.