L’estat dels pantans de Lleida: la pluja augmenta reserves i Canelles supera el llindar del 40%

Així han canviat els pantans de Lleida en un any

Les darreres pluges registrades durant els mesos de setembre i octubre han ajudat a mantenir les reserves d'aigua als pantans de les conques de Lleida. Segons dades de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, els embassaments han tancat l'any hidrològic amb unes reserves del 54%, una xifra que suposa una recuperació significativa respecte a l'any anterior, quan es va tancar amb només un 32% de la capacitat total.

Aquesta millora en les reserves hídriques ha estat possible gràcies a les precipitacions registrades en diferents punts del territori lleidatà. A Espot s'han acumulat 80 litres per metre quadrat des de dimarts passat, mentre que a la Vall de Boí s'han recollit 60 litres i a la Pobla de Segur, 30 litres. Aquestes pluges han contribuït a frenar el descens de les reserves d'aigua, que només han baixat un 7% respecte a l'1 de juliol passat.

Situació actual dels embassaments

Actualment, totes les conques de Lleida tenen almenys el 50% de la seva capacitat d'aigua plena, i en total sumen el 70% de la capacitat total. La conca de la Ribagorçana és la que es troba en una situació més delicada, amb un 52% de la seva capacitat total. No obstant això, alguns embassaments d'aquesta conca presenten nivells més alts, com és el cas d'Escales, amb un 96% de la seva capacitat, i Santa Anna, amb un 60%. Canelles, l'embassament més gran de Lleida, segueix creixent i per primer cop després de molts mesos supera el límit del 40% de la seva capacitat.

Pel que fa a la conca del Segre, Oliana es troba al 93% de la seva capacitat i Rialb al 53%. En conjunt, aquesta conca acumula 290 hectòmetres cúbics d'aigua, la qual cosa representa el 60% de la seva capacitat total. El passat mes de juny aquesta conca tenia només el 20% d'aigua.

A la conca de la Pallaresa, els embassaments han experimentat una millora respecte a fa dues setmanes. Talarn (Sant Antoni) creix i passa en 10 dies del 60% al 71%, mentre que Terradets està al 95% i Camarasa puja del 64% al 75%. En total, la conca de la Pallaresa es troba al 75% de la seva capacitat, amb 314 hectòmetres cúbics d'aigua acumulats.

Per últim, cal destacar que Mequinensa suma 1.200 hectòmetres cúbics d'aigua, la qual cosa representa el 87% de tota l'aigua que pot emmagatzemar aquest embassament.

Les pluges registrades durant la tardor han permès mantenir les reserves d'aigua als embassaments de Lleida en nivells suficients per garantir el subministrament durant els pròxims mesos. Malgrat la sequera que ha afectat la zona en els últims temps, la situació actual és molt més favorable que la viscuda en anys anteriors, gràcies a una gestió eficient dels recursos hídrics i a la implementació de mesures d'estalvi i eficiència en l'ús de l'aigua.

No obstant això, és important seguir treballant en la recerca de solucions sostenibles que permetin afrontar els reptes que planteja el canvi climàtic i garantir la disponibilitat d'aigua a llarg termini. Només així podrem assegurar un futur pròsper per a les generacions venidores.