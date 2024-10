La neu cobreix el Pirineu amb espessors de fins a 25 cm en alta muntanya

Publicat per Marc Codinas Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

Les muntanyes del Pirineu lleidatà han començat el dia cobertes de neu després del temporal que va fuetejar ahir les comarques de Lleida. En les cotes més altes, a partir dels 1.900 metres, s’han acumulat espessors de fins a 25 centímetres, com és el cas de l’estació meteorològica de Sasseuva, situada a 2.228 metres d’altitud.

Altres zones emblanquinades han estat el Montorroio, el Montsent del Pallars i el Certascan, on a 2.400 metres d’altura ha caigut un pam de neu i continua nevant. Aquesta situació ha obligat a activar per primera vegada en aquesta temporada les màquines llevaneu a la C-28, al port de la Bonaigua, per desembarassar la calçada.

A les pistes de l’estació de Baqueira Beret, a partir dels 1.900 metres, s’han acumulat fins a 10 centímetres de neu. Sens dubte, un avançament de l’hivern que ja es deixa sentir als cims pirinencs, creant un paisatge típicament hivernal en plena tardor.