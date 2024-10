La pluja obliga a desallotjar dos cases a Balaguer i cauen roques sobre l'N-230

Un esllavissament de terra al carrer Ponent de Balaguer va obligar ahir a la nit a desallotjar dos habitatges de la zona alta d’aquesta via. Es van veure afectats un matrimoni gran i la seua cuidadora i una altra família amb una mare i un fill. L’edil d’Obres, Guifré Ricart, va apuntar que el mur va cedir per les intenses pluges registrades ahir a la capital de la Noguera, afectant un tram del carrer, que va quedar tallat per seguretat. Es preveu que avui es faci valoració dels danys i s’avaluarà l’actuació que s’ha de portar a terme. El desallotjament dels dos habitatges es va fer com a mesura de prevenció al desconèixer l’abast del col·lapse del pendent del carrer Ponent. També a la nit, els Bombers van treballar en la demolició parcial d’un habitatge a Sant Serni, a Gavet de la Conca. La casa estava deshabitada i no hi va haver persones afectades. Es va activar el grup d’estructures col·lapsades per valorar l’actuació.

Les precipitacions registrades ahir, algunes d’acompanyades de granís, van provocar el despreniment de roques a la carretera N-230 i van obligar a donar pas alternatiu al trànsit fins a primera hora de la tarda, quan els operaris van aconseguir netejar la calçada i retirar la roca i altres pedres acumulades. L’alcaldessa del Pont de Suert, Iolanda Ferran, va demanar celeritat a l’Estat per reformar la carretera “perquè és un perill i una amenaça, especialment quan plou”.

La tempesta va fustigar Vilaller cobrint de blanc els carrers de la localitat. A Oliana, la pluja va provocar inundacions al carrer de la Rasa i l’acumulació d’aigua va embussar diversos embornals. L’alcalde, Ricard Pérez, va explicar que preventivament es van tallar els accessos al camí del torrent del Reixà al desbordar-se a la zona de Figolers i es van col·locar tanques en un parell d’edificis per risc d’ensorrament.

L’esllavissada que va tallar un carrer a Balaguer..Paeria de Balaguer

Des de dimarts passat s’han acumulat més de 80 litres a Espot, 60 a la Vall de Boí o 30 litres a la Pobla de Segur. A Balaguer, el granís va cobrir els vorals i marges agrícoles de blanc. La calamarsada va incloure localitats com Térmens, Linyola o el Palau i podria haver afectat les segones collites de cereal. UP analitzarà avui els possibles danys. A Ivars d’Urgell un aiguat va deixar gairebé 30 litres, 11 en tan sols 20 minuts. A la Granadella van caure més de 46 litres, dels quals 23 ho van fer en mitja hora.

Alerta al Pont per la crescuda de la Ribagorçana

La Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) va alertar ahir a primera hora de la tarda sobre l’increment de cabal a la Noguera Ribagorçana al seu pas pel Pont de Suert, superant els 119,57 metres cúbics per segon. A la nit el cabal ja s’havia reduït a 89,76 metres cúbics per segon. Les precipitacions han permès augmentar les reserves als embassaments de la Ribagorçana, i Escales estava ahir al 83% de capacitat amb 128 hm3, Canelles al 35% i Santa Anna, al 60%.