La Diputació promociona a Barcelona viure a Lleida

La diputació de Lleida va presentar ahir a Barcelona la campanya Poble petit, gran vida, una iniciativa que vol mostrar les oportunitats i els beneficis de viure als municipis rurals de la demarcació. Amb aquesta acció es busca combatre la despoblació i atreure famílies urbanes perquè descobreixin la qualitat de vida, tranquil·litat i connexió amb la naturalesa que ofereixen els pobles petits. L’acte va comptar amb la presència de la consellera de Territori, Sílvia Paneque.

Agustí Jiménez, vicepresident de la Diputació, va destacar que “la despoblació és una de les amenaces més importants que afrontem, però també una oportunitat per transformar els pobles en llocs més equilibrats i atractius”. Va subratllar la importància d’impulsar polítiques que fomentin l’habitatge, l’ocupació i la retenció del talent en aquestes zones. Per la seua part, Paneque va remarcar que “cal avançar en la millora de serveis públics i d’infraestructures per construir un país equilibrat”.

La campanya va presentar, amb un un estil visual emotiu i proper, el testimoni de persones que han decidit establir-se en pobles petits, com la corredora de muntanya Núria Picas o l’artista muralista Lily Brick, i pretén trencar l’estigma que la vida rural és menys atractiva que la urbana. El col·loqui va estar protagonitzat per diversos ambaixadors del món rural com el Mag Lari, que va marxar de Barcelona per establir-se a Castellserà i iniciar un nou projecte de vida; Joan Bertrand, un jove pagès de 27 anys del Segrià imatge de l’anunci d’Estrella Damm 2023, i Andrea Trepat, actriu nascuda a Linyola.

Durant la clausura de la campanya el secretari general de l’Oficina de Repte Demogràfic del Govern d’Espanya, Paco Boya, va destacar l’interès per revertir les situacions de despoblació: “Impulsar projectes innovadors en pobles petits és una de les claus que ens ha de permetre superar el despoblament, un dels desafiaments més importants que tenim”, va dir.