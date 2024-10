Agricultura contempla un centre d'investigació agrària per al Pirineu

Publicat per Cynthia Sans Verificat per Creat: Actualitzat:

El conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, va apostar ahir per impulsar la formació i investigació al sector agroalimentari al Pirineu perquè “és el primer sector de l’economia de Catalunya”, va dir. Ordeig, que va inaugurar la Fira de Sant Ermengol i la Fira de Formatges Artesans del Pirineu que se celebra el cap de setmana a la capital amb una gran afluència de públic, va recordar que el Pirineu “és lluny dels grans centres de formació” i va destacar que dels 18 centres que té l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) a Catalunya “cap és al Pirineu”.

Ordeig va animar les administracions locals a “pensar en l’objectiu que volem per a les comarques de muntanya i veure com construïm un sistema de formació del sector agroalimentari per tenir professionals adaptats als nous reptes”. Que la Seu sigui seu d’un centre d’investigació ja era objectiu del conseller l’any 2018. En la seua etapa com a regidor a l’oposició a la Seu (Compromís), Ordeig ja va proposar la creació d’un centre de l’IRTA a la Ciutadella.

El conseller va posar també a disposició de l’ajuntament de la Seu la nova línia d’ajuts per a les fires agroalimentàries de Catalunya que el Govern va anunciar que impulsarà fa tot just una setmana. Va incloure la de la capital de l’Alt Urgell, “per ser mil·lenària i perquè volem que vagi molt més lluny, amb un punt nou de modernitat i professionalitat”.

Ordeig es va encarregar també d’entregar alguns dels diplomes dels guanyadors del certamen del concurs de formatges artesans del Pirineu, que aquest any arribava a la 30a edició i en el qual van participar més d’un centenar de candidats dels més de 50 artesans presents a la fira. Entre els diplomes, 9 van ser per a artesans de l’Alt Urgell, 10 per a elaboradors del Pallars, 6 per a la Cerdanya, 3 per al Solsonès i 2 per a artesans de la Noguera.