Una nova avinguda del Cinca nega 40 ha de l'Aiguabarreig

Una nova crescuda del Cinca va tornar a inundar ahir prop de 40 hectàrees de fruiters situades a la seua desembocadura a l’Aiguabarreig amb el Segre entre Massalcoreig i la Granja. El mur que es va desgastar per la pressió de l’aigua, cosa que ja va provocar una primera inundació a finals del mes de març passat, no va poder suportar els 502,90 metres cúbics per segon que portava el riu a la confluència passada la mitjanit, per la qual cosa a l’aigua va tornar a negar els cultius. Alcaldes i pagesos van tornar a expressar ahir el seu malestar per la inacció tant de la Generalitat com de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE).

L’organisme de conca va justificar l’avinguda en la necessitat de regular el sistema que formen els embassaments d’El Grado i Mediano, a Osca, ambdós al 100% de capacitat arran de les intenses pluges registrades al Pirineu aquesta setmana. Això va fer necessari desembassar aigua, que va generar l’avinguda dels rius. La CHE va indicar ahir que no té competències per reparar aquest mur tot i que sí que va anunciar al maig que actuaria al curs aquest mateix any per poder desviar l’aigua construint un braç de riu per derivar cabal en el marge dret, una intervenció que agricultors i alcaldes veuen insuficient.