La paràlisi del cas Cachou beneficia els acusats

La mort per enverinament de l’os Cachou arribarà a judici cinc anys després dels fets. La causa afronta la seua fase final de la instrucció d’un cas que va estar paralitzat més d’un any i mig, concretament del 24 de novembre del 2021 al 7 juny del 2023, per diferents motius, com el canvi del jutge d’instrucció. Aquesta paràlisi beneficiarà els dos acusats, un agent de Medi Ambient i un exconselhèr del Conselh d’Aran, en cas de ser condemnats, ja que presumiblement se’ls aplicarà la circumstància atenuant de dilacions indegudes –quan la tramitació d’un procediment penal ha durat un temps excessiu i innecessari–. De fet, la Fiscalia, com a acusació pública, afirma en el seu escrit d’acusació que “la causa va quedar paralitzada per motius que no són atribuïbles als acusats”.

D’aquesta manera, el Ministeri Públic sol·licita sengles condemnes de més de dos anys de presó per als dos acusats, com va avançar SEGRE divendres. Concretament, sol·licita dos anys i quatre mesos de presó per a José Antonio Boya Quintana, exconselhèr de Territori; i dos anys i tres mesos per a Aran Medan Guerrero, un dels dos agents de Medi Ambient de l’administració aranesa.

Boya està acusat de dos delictes contra la fauna i el fiscal també sol·licita, a més de la pena privativa de llibertat, que se l’inhabiliti durant tres anys i mig per ser ramader i que se li prohibeixi caçar i pescar durant cinc anys i quatre mesos. Per la seua part, Medan està acusat d’un delicte de violació de secrets i dos delictes contra la fauna i, a més de la presó, també li demanen una multa d’un total de 5.400 euros, que se l’inhabiliti per a ocupació o càrrec públic durant un any i sis mesos i tres anys i mig per a l’ofici d’agent de medi ambient, i que se li prohibeixi caçar i pescar durant cinc anys i quatre mesos.

El plantígrad va morir a l’ingerir anticongelant en un esquer

La Fiscalia considera que “Medan, tècnic especialista en el seguiment i control de l’os, coneixia la geolocalització de Cachou i, sabent que tal informació era restringida, va facilitar la localització a l’altre acusat, José Antonio Boya, tot i saber la intenció que aquest tenia d’eliminar l’esmentat os”. En referència a Boya Quintana, considera que “amb intenció d’atreure l’os Cachou amb la finalitat de matar-lo, va col·locar als voltants de les coordenades en un bosc de Les un esquer untat en un producte amb etilenglicol [anticongelant] perquè ingerís aquest verí”.