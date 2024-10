Els preus de l'habitatge més assequibles i més cars de la província de Lleida

La província de Lleida presenta una gran varietat de preus en el mercat immobiliari, amb diferències significatives entre els seus municipis. Segons l'últim estudi del portal immobiliari Idealista, el preu mitjà a la província se situa en els 1.382 euros per metre quadrat, convertint Lleida en una de les províncies més assequibles de Catalunya.

Cervera i Mollerussa, les capitals comarcals més barates

Cervera, capital de la Segarra, es posiciona com la ciutat més econòmica per adquirir un habitatge, amb un preu mitjà de 721 euros per metre quadrat. Això significa que un immoble de 90 metres quadrats tindria un cost aproximat de 64.890 euros. Seguint de prop, Mollerussa, capital del Pla d'Urgell, ofereix un preu mitjà de 853 euros per metre quadrat, de manera que un habitatge de les mateixes dimensions costaria uns 76.770 euros.

Altres capitals de comarca com Balaguer i Tàrrega també presenten preus competitius. A Balaguer, el preu mitjà és de 1.023 euros per metre quadrat, mentre que a Tàrrega se situa en els 1.140 euros. Municipis com Torrefarrera (1.336 €/m2), Alcarràs (1.089 €/m2), Rosselló (1.035 €/m2) i Alcoletge (1.043 €/m2) també ofereixen opcions interessants per als compradors.

Naut Aran i la Seu d'Urgell, els municipis més cars

A l'altre extrem de l'escala de preus, trobem Baqueira (Naut Aran) i Vielha, així com la Seu d'Urgell, que es consoliden com els municipis més cars de la província. A Baqueira, el preu mitjà arriba als 5.589 euros per metre quadrat, mentre que a Vielha se situa en els 3.196 euros. Això implica que una vivenda de 90 metres quadrats podria superar els 500.000 euros a Baqueira i els 287.640 euros a Vielha. La Seu d'Urgell, per la seva part, té un preu mitjà de 2.568 euros per metre quadrat, de manera que un habitatge de les mateixes dimensions costaria aproximadament 231.120 euros.

Lleida capital, una opció competitiva

Lleida capital ofereix un preu intermedi en comparació amb altres zones de la província, amb un valor mitjà de 1.303 euros per metre quadrat. Això converteix la ciutat en una opció atractiva per adquirir un immoble, especialment si es compara amb altres capitals de província. No obstant això, cal destacar que Lleida ha experimentat un augment significatiu en el preu de l'habitatge, arribant fins i tot al 80% en un sol any. Segons l'informe de mercat d'Engel & Völkers, la capital ha registrat un increment del doble dígit el 2023, situant el preu mitjà en 1.307 euros per metre quadrat.

Rendibilitat i oportunitats d'inversió

Malgrat l'augment dels preus, Lleida continua sent una ciutat atractiva per invertir en el sector immobiliari. Un informe del portal Idealista del juliol passat destacava que Lleida era la capital de l'Estat on resultava més rendible comprar un habitatge per posar-lo a lloguer. A més, la ciutat també ocupava les primeres places del rànquing en la compra d'oficines, locals i garatges, oferint oportunitats interessants per als inversors.

En resum, la província de Lleida presenta una àmplia gamma de preus en el mercat immobiliari, amb Cervera i Mollerussa com les ciutats més assequibles, i Naut Aran i la Seu d'Urgell com les més cares. Lleida capital se situa en una posició intermèdia, oferint oportunitats tant per als compradors com per als inversors. Caldrà estar atents a l'evolució dels preus i a les tendències del mercat en els propers mesos per veure com es desenvolupen aquestes dinàmiques a la província.