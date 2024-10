Queda en llibertat un home acusat d’agredir sexualment al seu fill de 4 anys a la Cerdanya

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

El titular del jutjat d’instrucció número 2 de la Seu d’Urgell ha deixat en llibertat provisional un home detingut per una presumpta agressió sexual al seu fill de 4 anys. Segons han informat des del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en un comunicat, el magistrat va acordar dissabte passat que l’investigat es presenti al jutjat quan sigui requerit i que la guarda i custòdia del menor quedi a càrrec de la seva mare. Tot i això, s’ha fixat un règim de visites amb intervenció de tercers. La causa continua oberta i, segons ha avançat ‘Ser Catalunya’, la detenció es va produir divendres a la nit a la Cerdanya. En el moment de l’arrest, hi havia “indicis clars” d’un presumpte delicte per agressió sexual a menor de 16 anys.

Segons informa ‘Ser Catalunya’ citant fonts policials, l’home va donar una versió contrària a la de la denúncia i va passar una nit a la comissaria de Puigcerdà abans de passar a disposició judicial del jutjat de la Seu d’Urgell. Allà se li va tornar a prendre declaració, tant a ell com a alguns testimonis dels fets.