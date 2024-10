La XLII Ruta Més Enllà de la Llitera viatja d'Altorricó a Lleida

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Al voltant de quaranta persones, veïns d’Altorricó majoritàriament, van participar diumenge en la 42a edició de la Ruta Mén Enllà de la Llitera, que en aquesta ocasió va recórrer diversos llocs de la demarcació de Lleida com Agramunt, on van visitar la fàbrica de Torrons Vicens; Penelles, on van contemplar els murals del festival Gargar; Mollerussa, amb visita al Museu dels Vestits de Paper, i, finalment, el mausoleu del duc de Cardona a Bellpuig.