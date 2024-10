La Granadella obre les fires sobre l'oli

Publicat per Maria Molina Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

L’alcaldessa de la Granadella, Elena Llauradó, i el president de la cooperativa d’oli de la població, Ramon Barrull, van presentar ahir la desena Fira de l’Oli de la Primera Premsada, que se celebrarà aquest cap de setmana sota el títol Oli, art i gastronomia. Barrull va indicar que les previsions per a aquesta temporada són que la producció arribi als 5 milions d’olives, “una mica millor que l’any passat, perquè hem tingut una primavera amb pluges”.

El certamen, que comptarà amb una vintena d’expositors, obre el cicle de fires dedicades a aquest producte aquest any i espera una gran afluència de visitants. El preu de la garrafa de 5 litres és d’uns 45 euros.Dissabte, un dels actes principals serà la jornada tècnica Del secà al regadiu, la resiliència d’una comarca, al Centre 1 d’octubre, amb la xarrada El futur del clima de les Garrigues, i una taula redona amb la participació del president de la comunitat de regants del Garrigues Sud, Xavier Pelegrí; l’enginyer agrònom Miquel Àngel Solé, i el productor i elaborador d’oli del Molí dels Torms-Olicatessen, Venanci Guiu. En aquest sentit, la inauguració anirà a càrrec del secretari d’Agenda Rural de la conselleria d’Agricultura, Víctor Sas, que seguirà la projecció del documental Terra Verge Extra, que explica els avantatges de la instal·lació del regadiu per degoteig fa uns 20 anys. Al seu torn, també s’entregarà el Premi Primera Premsada. Diumenge començarà amb la setena edició de la Caminada entre oliveres, amb sortida des del Museu de l’Oli de Catalunya.A partir de les 9.00 hores a l’esplanada s’organitzarà un esmorzar amb carn a la brasa i a partir de les 9.30 hores es podran visitar tant el Museu de l’Oli de Catalunya com el nou molí de l’oli de la Cooperativa de la Granadella.