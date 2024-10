Les carreteres de Lleida registren cada setmana des de la primavera 4 allaus de pedres i roques

La xarxa viària lleidatana registra més de quatre despreniments de roques i pedres per setmana des de la primavera passada, que han afectat d’alguna manera la calçada i la mobilitat. Aquests despreniments van des de petites pedres a les vies fins a grans moviments de terra. El Pallars Sobirà (18), l’Alt Urgell (18) i el Pallars Jussà (14) són les comarques que més afectació han tingut i sumen 50 allaus de roques de diferents mides en vies de la Generalitat, locals o estatals que van afectar la circulació de les vies o en nuclis urbans.

Segons Protecció Civil durant els últims sis mesos s’han comptabilitzat a la demarcació un total de 104 despreniments, als quals cal sumar-ne altres de registrats a carreteres de l’Estat el traçat de les quals transcorre parcialment per Aragó, com el registrat dijous passat a l’N-230 (Lleida-França per Aran) a la zona d’Escales, que va obligar a donar pas alternatiu durant més de quatre hores. A aquestes tres comarques les segueixen la Noguera, amb 13, i el Solsonès, amb 11 allaus, l’Alta Ribagorça i les Garrigues en sumen 12, sis cada una; 4 a la Val d’Aran, igual que al Segrià, i el mateix succeeix a la Segarra i l’Urgell, que sumen 6 allaus, i 1 a la Cerdanya. El Col·legi de Geòlegs de Catalunya va impulsar un observatori, el Georisc, que es va proposar elaborar un estudi monogràfic sobre el risc de despreniments a la xarxa viària i ferroviària de Catalunya. El repte és tenir una fotografia actual d’aquesta problemàtica i determinar les recomanacions tècniques més apropiades per intentar minimitzar el risc, encara que assumint que el risc zero no existeix. El responsable de l’Àrea de Risc Geològic de l’Institut Cartogràfic de Cataluya, Pere Buxó, considera que si els incidents geològics són tan nombrosos és a causa de l’efecte de la pluja després de diverses temporades de sequera. Buxó va afegir que aquest “no és un any amb gaires despreniments, encara que si segueixen les pluges poden registrar-se pics d’allaus”.

Casos a Santa Engràcia, l’Eix Pirinenc i l’N-230 a la Ribagorça

L’últim despreniment remarcable amb afectació a Lleida es va registrar a l’N-230 a Escales. El mateix dia a Balaguer hi va haver una altra allau que va obligar a desallotjar dos famílies. A la primavera a l’Eix Pirinenc (N-260) a Baro, Soriguera, un més va tancar la carretera al desprendre’s roques i pedres. Aquest va ser el segon en aquesta via al seu pas pel Sobirà en un mes després d’un altre al Baix Pallars. Al març, al poble de Santa Engràcia, a Tremp, un despreniment de pedres de gran volum d’un pendent va danyar un habitatge i es van desallotjar altres cases de la zona.