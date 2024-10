Aran treu a concurs per 1.200 euros al dia el servei d'anestèsia de l'Espitau de Vielha

El Conselh Generau ha tret a concurs a través d’Aran Salut el servei d’anestèsia i reanimació de l’Espitau Val d’Aran de Vielha per un termini de tres anys i un import de 1.314.000 euros. L’informe de necessitat sobre l’externalització d’aquest servei, firmat pel director gerent d’Aran Salut, Jordi Vilana, estableix que “s’ha explorat el mercat d’empreses externes” que el proveeixen i que, “tenint en compte que el preu de mercat ha d’incorporar també l’import necessari per atendre les necessitats d’habitatge del personal necessari per a la prestació del servei de reforç”, fixat en tres especialistes, i atès “l’import que estan pagant els hospitals de la regió sanitària de l’Alt Pirineu i Aran, coincident” amb el que paga l’Arnau de Vilanova, “es considera raonable” oferir el pagament de 1.200 euros al dia per la prestació del servei.

El mateix informe descriu que actualment el servei d’anestèsia i reanimació de l’hospital compta amb dos professionals, si bé una de les places està vacant i és difícil de cobrir i l’altra l’ocupa un especialista que ha deixat de fer guàrdies al superar l’edat en què és obligatori (55 anys). Per això, l’informe posa de manifest la situació “greument compromesa de l’hospital, impossibilitat per prestar assistència continuada en el servei d’anestèsia i amb evidents deficiències per a l’atenció ordinària a causa de les necessitats que l’informe assistencial descriu”.En aquest sentit, el responsable d’Aran Salut remarca que l’hospital de Vielha atén una població de 18.000 habitants però que en ocasions, especialment en temporada alta per al turisme, el volum d’usuaris es pot duplicar.El concurs per externalitzar el servei estableix un mínim de tres especialistes en anestesiologia, la qual cosa permetrà cobrir aquesta especialitat les 24 hores tots els dies de l’any.De fet, la situació actual del servei va portar Aran Salut a contractar una empresa externa (Milanest Medical) el novembre de l’any passat de forma urgent i que al finalitzar el primer contracte se’n va firmar un de nou fins ara, si bé la mateixa empresa manifesta que no pot seguir en la situació actual, ja que la “precarietat li impedeix captar personal per prestar el servei”.D’altra banda la síndica, Maria Vergés, va explicar que ja han rebut propostes per a la gestió del servei, que ara s’estarien analitzant.