Balaguer cobrarà la taxa de la brossa a 600 pisos buits

La Paeria de Balaguer cobrarà a partir del gener la taxa de les escombraries a 600 pisos buits o tancats de la capital que fins ara no han pagat. L’alcaldessa, Lorena González, va explicar que a partir del proper any aquests immobles pagaran la part fixa del servei de recollida “perquè són usuaris potencials encara que les cases estan tancades”. Va afegir que fins ara s’emetien els rebuts de la taxa de la brossa només als pisos que tenien comptador d’aigua. “Al voltant de 600 immobles no tenen comptador i no han pagat mai el servei d’escombraries”. La Paeria preveu aprovar avui en el ple un increment del 8% la taxa d’escombraries, que equival a entre 10 i 12 euros anuals per habitatge.

González va afegir que es mantindran les bonificacions del 50% de la taxa de residus i de l’aigua a les persones amb dificultats econòmiques, pensionistes o menors de 30 anys independitzats. Va recordar que es regularà a través d’un carnet (que emet el consell de la Noguera) anar a la deixalleria a dipositar els residus (voluminosos). Es bonificarà entre un 4 i un 10% la taxa de residus de la Paeria en funció de les vegades que es vagi a la deixalleria a dipositar els rebutjos. En el cas de l’IBI, s’aplicarà un recàrrec del 50% als titulars de més de quatre habitatges i que porten més de dos anys tancats i sense ús. L’objectiu d’aquesta mesura és mobilitzar tot el parc d’habitatges possible. “Especialment són propietats que pertanyen a entitats bancàries o la Sareb”, va dir.

Fins a la data, la pràctica totalitat dels ajuntaments i consells comarcals de Lleida estan aportant revisions a l’alça de les taxes de recollida d’escombraries i de gestió de residus.Una de les menys elevades serà la de l’Alta Ribagorça, que es quedarà en el 7,5%, malgrat que també alguns ajuntaments com els de Bellpuig i Tàrrega (aquest últim després d’una pujada del 74% en els últims quatre anys) han optat finalment per la congelació d’aquest tribut municipal. El d’Agramunt aplicarà pujades per trams.