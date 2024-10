Condemnats a fins a 2 anys i 10 mesos de presó quatre lladres de cases que van ser detinguts a la Segarra

Publicat per redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Quatre lladres que van robar en una casa del Pallars Jussà i van fugir temeràriament en cotxe fins a la Segarra el febrer de 2023 han estat condemnats a penes d'entre 2 anys i 2 anys i 10 mesos de presó. L'Audiència de Lleida ha dictat sentència de viva veu aquest dijous després d'una conformitat entre la defensa i la fiscalia, que inicialment els sol·licitava entre 6 i 8 anys i mig de presó.

Tanmateix, als processats se'ls han aplicat els atenuants de confessió i el de reparació del dany, després de pagar els 4.633 euros d'indemnització establerts. Van ingressar a presó provisional pels fets i fiscalia demana que la condemna restant se substitueixi per la seva expulsió durant 8 anys del país, ja que no tenen l'autorització per residir-hi.

