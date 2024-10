L'ICF atorga un préstec de 3 milions d'euros a la societat ramadera que impulsa una planta de biogàs a Alcarràs

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

L'Institut Català de Finances (ICF) ha atorgat un préstec de 3 milions d'euros a Alcarràs Bioproductors, la societat que agrupa a 150 famílies ramaderes del municipi del Segrià, per finançar la construcció d'una planta de biogàs. El projecte preveu reconvertir 70.000 tones anuals de dejeccions del bestiar en energia per a la xarxa elèctrica i les mateixes explotacions familiars. La consellera d'Economia i Finances, Alícia Romero, ha visitat aquest dijous les instal·lacions de la nova planta, un projecte que ha considerat "estratègic" per al territori, "no només en termes de sostenibilitat ambiental, sinó també perquè millora la rendibilitat econòmica del sector primari i contribueix a diversificar-hi l'activitat".

Per la seva banda, Jordi Jové, representant d'Alcarràs Bioproductors, ha afirmat que el finançament de l'ICF ha estat "clau" per poder tirar endavant el projecte de la planta de biogàs. "Ens ofereixen terminis llargs d'amortització del préstec que la banca convencional no els concedeix i condicions més favorables amb avals. Importantíssim perquè plantes com la nostra tinguin capacitat de ser promogudes i gestionades pels mateixos ramaders", ha afegit.

Alcarràs és una de les localitats de Catalunya amb més activitat ramadera, la qual cosa genera un repte a l'hora de gestionar l'elevada quantitat de purins i fems derivats del sector. Amb l'objectiu de millorar el tractament d'aquests excedents i, així, garantir la continuïtat de les explotacions ramaderes del municipi, va néixer la Societat de Transformació Agrària Alcarràs Bioproductors, fruit de l'associació de 150 famílies dedicades a la ramaderia porcina i bovina que agrupen 160 granges.

El seu primer pas va ser adquirir una finca de 18 hectàrees el 2008 per a destinar-la únicament a projectes de tractament de dejeccions ramaderes de les seves pròpies explotacions. L'any 2021 van posar en marxa la seva planta de compostatge, on transformen els fems i purins ramaders i les restes vegetals en compost ecològic d'alta qualitat. Amb la nova planta de biogàs, els pagesos d'Alcarràs Bioproductors volen consolidar el seu "projecte pioner d'economia circular col·laborativa".

La planta de biogàs d'Alcarràs és un dels projectes desenvolupats en el marc de l'Agenda Compartida de Lleida, Pirineu i Aran, amb el suport del Biohub Cat, el hub de la bioeconomia circular de Catalunya. El préstec s'emmarca dins la línia ICF EcoVerda, que té com a objectiu finançar persones autònomes, empreses i entitats públiques o privades amb seu social o operativa a Catalunya per a la realització d'inversions sostenibles i respectuoses amb el medi ambient o que impulsin projectes d'economia verda, economia circular i eficiència energètica. Després de la visita a la planta, la consellera també ha participat en la cloenda de la XXVI Jornada Tècnica de Boví de Carn d'Alcarràs.