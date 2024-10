Malestar pel fre a l'obertura d'allotjaments turístics singulars

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Propietaris de cabanes de volta que volen recuperar aquestes construccions com allotjaments turístics singulars han expressat el seu malestar ja que se’ls exigeix la presentació d’un pla d’actuació específica per al canvi d’usos d’aquestes construccions que pot arribar a costar fins a 7.000 euros. Aquesta possibilitat està bloquejada des de fa més de quatre anys. Un nou decret de Turisme de la Generalitat va obrir la porta a mitjans del 2020 a recuperar aquests elements de l’arquitectura popular com a allotjaments turístics i va deixar en mans dels ajuntaments la seua regulació. Tanmateix, la llavors conselleria de Territori i Sostenibilitat va adduir que la llei d’Urbanisme no permet el canvi d’ús agrari a turístic, per la qual cosa les discrepàncies entre conselleries van frenar aquesta iniciativa. Així, ara, als promotors se’ls exigeix un pla d’actuació per justificar el canvi d’usos per utilitzar unes cabanes que, segons expliquen, s’han fet servir sempre com a allotjament de pastors només per a una nit.