Un nou pla director de l'aeroport multiplicarà per cinc la zona d'activitats

Un nou pla director urbanístic aeroportuari (PDUA) impulsat pel Govern permetrà a l’aeroport d’Alguaire definir i planificar els projectes i usos de la instal·lació per a les pròximes tres dècades i multiplicar per cinc les activitats econòmiques vinculades al sector aeronàutic. Aquest document preveu donar resposta a la demanda actual per acollir nous projectes.

Segons la consellera de Territori, Sílvia Paneque, “l’objectiu és desenvolupar una història d’èxit que ara és necessari ampliar, potenciar i eixamplar”, va dir durant una visita a les instal·lacions. “Cal preveure i donar resposta a la demanda existent de més activitats de formació, nous projectes industrials, espais de proves per a solucions aeronàutiques o zones per desenvolupar futurs projectes d’energia renovable.” Va afegir que la demanda d’activitats segueix en augment i l’objectiu és que Alguaire es mantingui com l’aeroport industrial de referència. Es tracta d’una infraestructura de 350 hectàrees que actualment genera un impacte econòmic anual de 37,5 milions d’euros. Les previsions de creixement estan estretament vinculades a les activitats de formació de pilots, de serveis d’aeronaus i les activitats del New Space, que han posicionat l’aeroport com un centre industrial, formatiu i tecnològic de referència. Segons la titular de Territori, “el PDUA és un punt d’inici a l’oportunitat de generar nous espais per a les sol·licituds que hi ha per instal·lar-se en aquest aeroport”. En paral·lel, el director general d’Aeroports de Catalunya, Jordi Candela, va avançar que s’ampliarà el parc solar que hi ha instal·lat en el perímetre de l’aeroport, que actualment produeix 0,3 megawatts /hora, amb un gran parc fotovoltaic per assolir els 2,5 MWh, per convertir aquest aeroport en una “illa autosuficient” energètica i vincular-lo amb projectes de combustibles sintètics. Va recordar que Alguaire serà el primer aeroport de l’Estat a produir hidrogen verd per a l’aviació. Així mateix, la consellera va insistir que aquesta infraestructura va molt més enllà d’un “aeroport comercial”, perquè es tracta d’un pol de generació d’activitat econòmica, d’investigació i de formació, que el situa al mapa d’Europa.

L’aeroport genera actualment un impacte econòmic de 37,5 milions d’euros anuals

Paneque va visitar al matí la Diputació, on va ser rebuda pel president, Joan Talarn, i la Paeria de Lleida, on l’alcalde, Fèlix Larrosa, va demanar a la consellera que la Generalitat contribueixi a impulsar el pla de l’estació.

El registre de sòl públic estarà el febrer del 2025

La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, va apuntar que el febrer del 2025 el Govern disposarà d’un registre dels solars municipals que es podran destinar a la construcció d’habitatges socials, “tant si tenen promotor com si no”. Va afegir, d’altra banda, que la delegada del Govern a Lleida, Nùria Gil, ja ha enviat als ajuntaments de Lleida una missiva per saber quants terrenys públics municipals són susceptibles d’acollir habitatge públic. La consellera es va referir a l’aprovació del pla territorial de vivenda que estableix que en vint anys els municipis de zones considerades de demanda residencial forta i acreditada hauran de disposar d’un quinze per cent d’habitatge social.

El campus de formació, el pròxim estiu

El nou PDUA és necessari perquè s’han esgotat les hectàrees de sòl que estaven planificades en el pla especial urbanístic. De fet, les últimes obres que s’hi poden fer ja s’estan executant. En aquest sentit, es tracta de la futura residència i centre de formació de pilots, que estarà ja operativa el pròxim estiu, i dos hangars, un per a l’escola de pilots BAA Training i un altre per a una nova companyia.