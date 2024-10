Obre a Estac un obrador de brioixeria i de pa

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Estac, un poble de tot just vint habitants de Soriguera, compta des d’aquesta setmana amb un obrador de brioixeria i pa. Es tracta d’una iniciativa d’Ivan Agustí, que fa dos anys va decidir fer un canvi de vida i traslladar-se del Maresme al Pallars i que vol que aquest obrador d’autor es converteixi en un revulsiu per al poble i per a la comarca.

Feia més de seixanta anys que a Estac no s’elaborava pa diàriament.L’establiment és un obrador però no un punt de venda. Treballa per encàrrec, malgrat que els seus productes poden adquirir-se en algun mercat setmanal com el de la Pobla de Segur.Ivan Agustí pretén elaborar un producte artesà amb ingredients de proximitat. La seua primera creació pròpia és la pallaresa, una galeta de codony i nous.