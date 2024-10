Sis de 22 conductors morts el passat 2023 anaven beguts o drogats, segons l'autòpsia

Publicat per Laura García Redactora Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’últim informe de l’Institut Nacional de Toxicologia assenyala que sis dels 22 conductors morts l’any passat en accidents de trànsit a les carreteres lleidatanes havien consumit alcohol, drogues o psicofàrmacs. Una xifra que representa el 27% del total de xòfers víctimes mortals. Un percentatge molt inferior al del conjunt de l’Estat, en el qual van ser més de la meitat. Així mateix, la xifra va baixar respecte al 2022, quan la meitat dels conductors morts a les comarques lleidatanes havien donat positiu en alguna substància.

Segons les dades publicades pel ministeri de Justícia, dels conductors que van donar positiu, tres havien consumit begudes alcohòliques; dos, psicofàrmacs, i un, drogues. L’edat mitjana es va situar en els 48 anys; cinc eren homes i un, una dona; i quatre d’aquests accidents mortals amb resultat positiu en tòxic van tenir lloc en festius. Quant als xòfers ebris, un va donar una taxa superior als 2 grams/l. En el conjunt de les víctimes mortals per accidents de trànsit, que les dades de Justícia xifren en 28, el 39,3% van donar positiu en alcohol, drogues o psicofàrmacs. A banda dels sis conductors, quatre eren passatgers de vehicles i un altre, un vianant. En dos casos, es va detectar un consum combinat de substàncies: un d’alcohol i drogues i un altre, d’alcohol i psicofàrmacs. Aquesta xifra també és inferior a la del 2022, quan, segons l’informe de l’Institut Nacional de Toxicologia, el 41,2% del total de víctimes mortals a la carretera havien donat positiu en alguna substància. En xifres absolutes, van ser 7 d’un total de 17 morts. Aquest mateix mes d’octubre, el ple del Congrés dels Diputats va aprovar una proposició no de llei del PSOE per reduir el límit de la taxa màxima d’alcohol permesa a tots els conductors de vehicles, motoritzats i no motoritzats, a 0,2 g/l en sang i 0,1 mg/l en aire exhalat. Actualment la taxa màxima és de 0,5 g/l i 0,25 mg/l, respectivament.

La DGT ultima una norma per castigar l’avís de controls

La Direcció General de Trànsit (DGT) ultima el text que endurirà el càstig per a qui avisi a través de xarxes socials o en xat d’aplicacions de missatgeria al mòbil de l’existència de controls d’alcohol i drogues a les carreteres. Així ho va dir ahir el director de la DGT, Pere Navarro, que va assenyalar que aquestes alertes són “un disbarat” i “no tenen cap sentit” ja que suposen que un conductor begut pugui eludir un control i provocar un sinistre en una altra via.Així mateix, Navarro va dir que des que es va anunciar que baixarà la taxa màxima d’alcohol al volant ha baixat la sinistralitat.

Interior avala la reducció de la taxa màxima d’alcohol al volant

La consellera d’Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, es va mostrar ahir a favor de la reducció de la taxa d’alcoholèmia de 0,25 a 0,10 i va al·legar que s’han d’“utilitzar tots els mecanismes que es tinguin a l’abast per evitar la sinistralitat i la pèrdua de vides”. Mentrestant, va manifestar que estan intensificant la formació, l’educació viària i la prevenció per evitar accidents amb patinets elèctrics.“A Santa Coloma [va ser alcaldessa d’aquesta ciutat barcelonina], si van al dipòsit de vehicles, no hi trobaran cotxes, hi trobaran patinets”, va assegurar.