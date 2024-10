Veïns de Montblanc demanen pantalles contra el soroll de Lilla

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

“Tenim una autovia a les parets de les cases, tenim molt soroll”, lamenta Teresa Figueres, presidenta de l’Associació de Veïns afectats per les obres, i ara pel funcionament, del túnel de Lilla (Montblanc) a l’autovia A-27 de Lleida a Tarragona, que reclamen més pantalles acústiques per tal de mitigar el soroll que genera el trànsit. “Si no poden ser de formigó per qüestions de seguretat, que siguin de metacrilat”, apunta en aquest sentit l’alcalde de Lilla, Josep Lluís Inglés, que considera que aquesta podria ser també una bona solució per mitigar el soroll que pateixen des de l’obertura del túnel.