Tres detinguts per una plantació de 'maria' a Faió

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La Guàrdia Civil de Mequinensa va desmantellar dimarts una plantació de marihuana amb la intervenció de 1.512 plantes i la detenció de tres persones de nacionalitat albanesa, una menor d’edat, en un terreny rural de Faió, a la Franja. El cultiu es va localitzar a la zona denominada Barranc dels Llops, en un terreny boscós de difícil accés i pròxim al riu Matarranya. La plantació estava composta per sis bancals amb un sistema de reg mitjançant mànegues, basses d’aigua i bomba d’extracció que prenia aigua del mateix riu. A més, hi havia zones per a l’assecatge de la droga, zona de cuina, descans i emmagatzematge de queviures. Es van intervenir sis sacs amb més de 36 quilos de cabdells de marihuana. La plantació era en una zona ZEPA, per la qual cosa constituïa un delicte contra la flora i la fauna.