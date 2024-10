Autotardor a Mollerussa obre portes amb 366 cotxes de 3.500 a 99.000 euros

Publicat per Joan Gómez Verificat per Creat: Actualitzat:

La 29 edició de la fira Autotardor de Mollerussa exposa aquest cap de setmana un total de 366 cotxes de segona mà, amb preus que van des dels 3.500 fins als 99.000 euros. L’escenari és el pavelló firal i destaca que un 15% dels vehicles són híbrids o elèctrics.

El president de Fira de Mollerussa i alcalde, Marc Solsona, va assegurar que el repte és aconseguir superar la xifra de 10 milions d’euros en volum de negoci aquest 2024 entre les fires dedicades al sector de l’automoció (juntament amb Autotardor, Sant Josep i Autotrac). Així mateix, va assegurar que la ciutat ha de continuar treballant per seguir sent “sinònim de fira”. L’acte inaugural va comptar amb la presència del president de la Federació de Municipis de Catalunya, David Bote, que va remarcar que “el municipalisme es defensa també en aquest tipus d’iniciatives i va advocar pel paper dels alcaldes com a promotors d’activitats que contribueixen a enriquir els municipis.

La fira Autotardor de la capital del Pla d’Urgell obre portes amb un total de 19 expositors i per primera vegada ho fa exposant només cotxes, ja que no comptarà amb mostra de maquinària agrícola.A més, com en edicions passades, Fira de Mollerussa repetirà el sorteig d’un premi de 3.000 euros entre els compradors d’un vehicle en el marc d’aquest certamen, la qual cosa és un al·licient que patrocina el patronat de les fires de la capital del Pla d’Urgell i les diferents firmes participants.