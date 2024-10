Adaptar els accessos a llars i parcs

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El consell de l’Alta Ribagorça ha presentat aquesta setmana la primera oficina virtual d’accessibilitat, un servei pioner que ofereix assessorament, formació i atenció per facilitar l’adaptació d’habitatges i llars, negocis i espais públics de manera que comptin amb un accés còmode, autònom i segur per a tots els col·lectius.

Durant l’any estan previstes diverses sessions informatives per a tècnics municipals, docents i població, així com activitats als col·legis i institut. Així mateix, el servei està obert a tota la població i va a càrrec de la cooperativa Pallars Accessible d’AlbaJussà, finançat per Drets Socials.