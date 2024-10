Només un 17,5% dels habitatges de la Vall de Boí són primeres residències

Publicat per Marc Codinas Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

La Vall de Boí té 2.116 habitatges i només un 17,5% d’aquestes són primeres residències, on viuen els 1.141 veïns que té el municipi. En la mateixa línia, menys d’un 5% dels habitatges –un total de 104– es destinen a lloguer de llarga durada, la qual cosa dificulta que nous residents s’estableixin a la zona de forma permanent. Així ho conclou l’estudi presentat aquesta setmana a Barruera en el marc de la II Jornada d’Habitatge, on es van exposar les necessitats i reptes en matèria de vivenda al municipi per afrontar l’actual situació demogràfica.

La jornada, oberta tant a veïns com a propietaris d’habitatges d’ús turístic (HUT), va incloure un espai per compartir propostes i suggeriments per desenvolupar la nova normativa per regular els HUT, a fi d’adaptar-se al decret que va aprovar el Govern d’ERC, que limita a 10 apartaments per cada 100 habitants els municipis qualificats com a zones tensionades que poden acollir. L’estudi d’habitatge, elaborat mitjançant un cens porta a porta, apunta que actualment hi ha 422 llicències d’HUT a la Vall de Boí, de les quals només 302 estan en ús. Això suposa una concentració de gairebé 37 HUT per cada 100 habitants, cosa que obligaria a reduir en un 73 per cent el nombre de llicències al futur. D’altra banda, l’estudi assenyala que hi ha 852 segones residències d’ús habitual i unes altres 401 de baix ús, mentre que s’han detectat un total de 63 habitatges buits. Cristian Mora, el tècnic d’habitatge encarregat de l’estudi, va explicar també que el parc immobiliari de la Vall de Boí té un gran potencial de millora, ja que ha detectat que hi ha fins a 91 habitatges per reformar, cosa que podria ajudar a fomentar una població més permanent. Val a assenyalar que el Pla de l’Ermita és la zona que més habitatges concentra (720) en proporció amb els seus habitants (118 de censats). És també la que més HUT té sota el mateix barem. Suma 232 llicències, 171 de les quals estan en ús, la qual cosa denota una excessiva dependència de la zona al turisme que podria comportar problemes de sostenibilitat a llarg termini.Van assistir a l’acte més de mig centenar de persones. Allà es va donar també a conèixer el futur Punt d’Informació d’Habitatge, que es posarà en marxa el 2025 per proporcionar informació sobre opcions de lloguer assequible i segur.

Uns 30 lloguers a través de la borsa del consell

El consell de l’Alta Ribagorça ha facilitat una trentena de lloguers de llarga durada a través de la seua borsa d’habitatges.Les gestiona a través de l’Oficina Comarcal d’Habitatge, que ofereix als propietaris avantatges en matèria d’assegurances o informació sobre subvencions. Un total de 28 es troben al Pont de Suert, mentre que les dos restants són a la Vall de Boí.